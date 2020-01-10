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Başkan Oktay, gazetecileri unutmadı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Gazeteciler vatandaşla yöneticiler arasında bir köprüdür.

10.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:47Başkan Oktay, gazetecileri unutmadı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Gazeteciler vatandaşla yöneticiler arasında bir köprüdür. Gelişimin en önemli ögelerinden biridir" diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecileri kahvaltıda ağırlayan Belediye Başkanı Oktay, gazeteciliğin öneminden bahsederek "Gazeteciler zor şartlarda önemli bir görev ve sorumluluk üstleniyor. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Yaşadıkları en zor şartlara rağmen görevlerini canları pahasına yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin, halkı ilkeli, tarafsız ve doğru bilgilendirme çabası gerçekten çok önemli" diye konuştu.

"Gazeteciler birer köprüdür"

Basının kentlerin tanıtımı, gelişmesi ve ilerlemesi adına çok önemli bir işleve sahip olduğunu söyleyen Oktay, "Gazeteciler vatandaşla yöneticiler arasında bir köprüdür. Gelişimin en önemli ögelerinden biridir. Bu vesile ile tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.

Sohbet havasında geçen kahvaltıda Oktay, 2020 yılında yapılacak çalışmalardan da bahsederek "2020'de birçok projeyi hayata geçireceğiz. Altyapı ve fizibilite çalışmaları tamamlandı. En kısa sürede startı vereceğiz" dedi. - MUĞLA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

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