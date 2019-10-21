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Başkan Oktay gazetecilerle buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

21.10.2019 17:10Başkan Oktay gazetecilerle buluştu
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Netsel Marina'da bir restoranda 21 Ekim Gazeteciler Bayramı dolayısıyla düzenlenen buluşmada konuşan Oktay, basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve özgürce haberler yapabilmesi gerektiğini ifade etti. Halkın haber alma hakkının kutsal olduğunu kaydeden Oktay, "Vatandaşlarımızın haber alma hakkını büyük bir özveriyle sağlayan gazetecilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Marmaris'te her yıl olduğu gibi bu sezonda da İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Arap ülkelerinden de yüz binlerce turisti ağırladıklarını belirten Oktay, bu potansiyeli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Mehmet Oktay, Marmaris, Marina, Güncel

Kaynak: AA

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