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Başkan Oktay küçük gazetecilerin sorularını yanıtladı

Marmarisli kuzenler Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, şehrin tanıtımı için sokak röportajları yapıyor ve manzara görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşıyor.

22.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:38Başkan Oktay küçük gazetecilerin sorularını yanıtladı
Marmarisli kuzenler Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, şehrin tanıtımı için sokak röportajları yapıyor ve manzara görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşıyor. İki kuzen son olarak Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile röportaj yaptı.

7'nci sınıfta okuyan 13 yaşındaki kuzenler Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, ailelerinin izniyle Instagram sayfası açtı. İki kuzen, hem ilçeyi tanımak hem de turizm kentinin tanıtmak için önceden belirledikleri, esnaf, sanatçı, kamu kurum kuruluş daire müdürü ve turizmcilerle çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Marmaris_Sokaklarda' isimli hesaptan yayın yapan iki kuzenin son konuğu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu.

Belediye makamındaki röportajda Başkan Oktay'a birbirinden ilginç sorular soran iki kuzen özellikle belediye başkanlığı üzerinde durdu. "Başkan olmayı hayal ediyor muydunuz?" sorusuna cevabı şöyle oldu; "Ülkeme ve Marmaris'e daha iyi hizmet edeceğimi düşünerek 20'li yaşlarda siyasete girdim. Birçok çalışma yaptım. En sonunda da belediye başkanı adayı oldum, Marmaris halkı da beni başkan olarak seçti. Yani başkan olmama ben değil halkımız karar verdi" dedi.

Funda ve Meltem'in sorularını içtenlikle cevaplayan Başkan Oktay, "Oktay gençler için özellikle spor, kültür ve sanat alanında tesisleşmeyi arttıracak projeleri hayata geçireceğiz. Biz ne yapıyorsak sizin geleceğiniz için yapıyoruz. Biliyoruz ki siz ne kadar iyi eğitim alır, kendinizi ne kadar iyi geliştirirseniz ilçemiz ve ülkemiz de o derece ileri gider. Tek amacımız size ve arkadaşlarınıza güzel bir Marmaris, iyi bir gelecek bırakmak" diye konuştu. - MUĞLA

Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

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