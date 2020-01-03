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Başkan Oktay; "Spor Marmaris'in tamamına yayılacak"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediyesi Gençlikspor Kulübü'nü ilçenin dört bir yanında alt yapı çalışması yapacak hale getirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

03.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:07 Başkan Oktay;
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediyesi Gençlik Kulübü'nü ilçenin dört bir yanında alt yapı çalışması yapacak hale getirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Kısa bir süre önce yeniden yapılandırılması yapılan Marmaris Belediyesi Gençlikspor, birçok branşta çalışmalarını hızlandırdı. Kulüp yöneticileri Marmarisli gazetecilerle bir araya gelerek geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Düzenlenen kahvaltıya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

"Tüm branşlarda iddialıyız"

Kahvaltıda hoş geldin konuşması yapan Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı, basketbolda maçların başladığını, futbolda ise Ocak ayının sonundan itibaren 2. Amatör Küme'de mücadele edileceğini belirterek "Kulübü aldığımızda şube kapalıydı, şubeyi tekrar aktif hale getirdik. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, güzel bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. İnandığımız, güvendiğimiz bir ekibimiz var. Hocalarımız da aynı şekilde çok başarılılar. Tüm branşlarda iddialıyız, önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. Tesislerden de bahseden Yaylalı, Amiral Orhan Aydın Salonu'nun yanında atıl vaziyette duran yerdeki tesisin yeniden yapıldığını ve bu ay sonu itibariyle hizmete gireceğini söyledi. Yaylalı, basketbol takımının 4 Ocak'taki maçına da tüm ilçe sakinlerini davet etti.

"Tesisleşme üzerinde durulacak"

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da tüm yönetim ve teknik heyetin önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirterek, "Seçim döneminde söylediğimiz vaatleri yerine getiriyoruz. Bunlardan biri de çocuklarımızın spor yapabilmeleri için tesisleşmeydi. Atıl durumda olan ek salonu derhal tadilata aldık. Kısa süre sonra ikinci bir salonumuz daha olacak. İçmeler'de yine atıl durumda bulunan futbol sahasının da bakımına başlıyoruz. Futbol maçlarının oynanabileceği hale gelecek. Bununla beraber köylerde de spor tesisleriyle ilgili yatırımlarımız olacak. Altyapı hizmetlerini köylere de yayacağız. Oradaki çocuklarımız da faydalanacak. Kulüp yönetimimizle birlikte Marmaris Belediyesporumuzu ilçenin tamamına yayma hedefindeyiz" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, Spor

Kaynak: İHA

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