Haberler » Ekonomi » Başkan Öküzcüoğlu bağ budaması yapan çiftçileri yalnız bırakmadı - Ekonomi

Başkan Öküzcüoğlu bağ budaması yapan çiftçileri yalnız bırakmadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında budama yapan çiftçileri ziyaret eden Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çiftçilere destek oldu.

14.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04Başkan Öküzcüoğlu bağ budaması yapan çiftçileri yalnız bırakmadı
'nın ilçesinde üzüm bağlarında budama yapan çiftçileri ziyaret eden Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çiftçilere destek oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında budama yapan çiftçileri ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu, çiftçilerle sohbet ederek bağlardaki son durum hakkında bilgi aldı. Gençlerin de 3 günlük kurs alarak bağ budamayı öğrenip iş sahibi olabileceğini belirten Öküzcüoğlu, "Günümüzde işsizliğin hat safhada olduğu bir dönemde, üç gün gibi kısa sürede meslek sahibi olabildiğimiz bir bölgede yaşıyoruz. Gençlerimiz bağ budama kurslarına giderek veya budak ustalarının yanında çalışarak, bağ budamayı öğrenebilirler. Bölgemizde istenirse 12 ay iş alanı bulunabilir. Hedefimiz bölgemizde 12 ay çalışılabilecek iş alanları oluşturarak işsizliği bitirmek olacak. Budama mevsimi başladı, yapraklar döküldü. Budama yapılıyor. Çubuklar çok iyi. Ben budama yapmadım ama budamayı bilirim. 6-8 arası çubuk bırakalım. Alaşehir'in budakçıları meşhurdur. Alaşehirli budakçılar Alaşehir, Salihli, Buldan, Sarıgöl, Turgutlu'ya kadar uzanan bir sahada budama yaparlar. Günümüzde işsizlik hat safhada, ancak budak öğrenmeye gelen bir kişi üç günde budak yapmasını öğrenebilir. Kimse anasının karnından budakçı veya öğrenerek doğmuyor. Bir ustanın yanında üç gün çalışıp öğreneceksiniz, ondan sonra para kazanmaya başlayacaksınız. Bölgemizde en az üç ay budak işçiliği var, budak yevmiyesi 100 TL. Üç ayda 10 bin TL'yi cebinize koyacaksınız" dedi. - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:44  Garanti BBVA Partners, 2020 ilk dönem girişimcilerini bekliyor - Ekonomi
12:40  Bursa Fan Club’da Selim Yedikardeş dönemi - Ekonomi
12:40  EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan OSB'lere enerji tesisi uyarısı Açıklaması - Ekonomi
12:40  Hayat Kimya'dan Mersin'e 450 milyon liralık yeni yatırım - Ekonomi
12:40  Günlük yemek bedeli istisnası yüzde 21 arttı - Ekonomi
12:14  Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi - Ekonomi
12:09  'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu - Ekonomi
11:48  100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için başvurular yarın sona eriyor - Ekonomi
11:33  Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
14.01.2020 12:51:17