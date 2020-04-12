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Başkan Öküzcüoğlu çocuklara animasyonla korona virüsünü anlattı

Başkan Öküzcüoğlu çocuklara animasyonla korona virüsünü anlattı Alaşehir Belediyesi salgından dolayı evlerinden çıkamayan çocukları unutmadı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, salgından dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara belediye tarafından hazırlanan animasyonla korona virüsten...

12.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:57
Başkan Öküzcüoğlu çocuklara animasyonla korona virüsünü anlattı
Alaşehir Belediyesi salgından dolayı evlerinden çıkamayan çocukları unutmadı
MANİSA - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, salgından dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara belediye tarafından hazırlanan animasyonla korona virüsten korunma yollarını anlattı. Başkan Öküzcüoğlu çocuklara, "Bu sıkıntılı sürecin bitmesi için biz yetişkinlerin sizin desteğinize ihtiyacı olduğunu hatırlayın" diye seslendi.
Dünya çapında pandemiye dönüşen korona virüs salgını yediden yetmişe tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle sokakta oynamaları gerekirken, kapalı ortamlarda kalmak zorunda kalan çocukları unutmayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çocuklar için hem zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirebilmeleri hem de salgından korunma yollarını öğrenmeleri için animasyon hazırlatarak seslendirmesini de kendisi yaptı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Tüm dünya bu salgına karşı mücadele ediyor. Her gün canlar gidiyor, ama çare bulunamadı. Bu salgından yediden yetmişe tüm insanlık olumsuz yönde etkilendi. Olumsuz etkilenenlerin başında da çocuklarımız geliyor. Okulların kapanmasıyla, okullarda, oyun alanlarında, parklarda birbirleriyle oyun oynaması, hareket etmesi gereken çocuklarımız, ne yazık ki evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Çocuklarımızı salgından korumaya çalışırken, bu kez psikolojileri olumsuz yönde etkileniyorlar. Bizde belediye olarak acil önlem paketleri hazırlayarak, çiftçilerimizi, esnaflarımızı korumaya alırken, çocuklarımıza da bir etkinlik yapalım diye düşündük. Çocuklarımız hem eğlenecekler, hem öğrenecekler, hem de zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istedik. Bu bağlamda, çocuklarımıza hem salgını hem de neden evde kalmaları gerektiğini anlatalım istedik. Hazırladığımız animasyonla çocuklarımız hem korona virüs salgınını öğrenecekler, hem korunacaklar, bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlenecekler." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu hazırlamış olduğu animasyonda çocuklara korona virüsten korunmaları için neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Başkan Öküzcüoğlu çocuklara animasyonla korona virüsünü anlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Genel
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