Başkan Öküzcüoğlu'ndan MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında konuk etti.

Ziyaretinde Başkan Öküzcüoğlu'na Başkan Yardımcıları Halil Koç ve Halis Özcan da eşlik etti. Öküzcüoğlu'nun Genel Müdür Başaran'a başarı dileklerini iletmesinin ardından, MASKİ tarafından ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran ise nezaketlerinden ötürü konuklarına teşekkür ederek, "Hepimiz halkımıza layık oldukları hizmetleri daha erişilebilir kılabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu makamlar tamamen bizlerin hizmet üretmesi ve vatandaşa daha müreffeh yaşam koşulları sağlanması için oluşturulmuş kurumlara aittir. Bizler de bunun bilincinde olarak, el birliğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.