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Başkan Öküzcüoğlu pazarcı esnafını dinledi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, pazarcı esnafını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi.

26.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:53Başkan Öküzcüoğlu pazarcı esnafını dinledi
Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, pazarcı esnafını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi. Pazarcılar ise uygulamalardan memnun olduklarını belirterek Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti.

Pazarcı esnafını ziyaret ederek sorunları yerinde dinleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediye olarak vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızı sık sık ziyaret etmek istiyoruz. Bu günde pazarcı esnafımızın dertlerini dinlemek istedik. Pazarcılarımızın sorunlarını dinledik sorunları tespit ettik ve anında çözümler ürettik. Bundan böyle pazarcılarımızı sık sık ziyaret edeceğiz, sorunları anında çözeceğiz. Ayrıca sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşması için belediyemizde hattı kurduk. Vatandaşlarımız şikayetlerini Whatsapp hattından veya telefonla izleyebilirler." dedi. - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Whatsapp, Alaşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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