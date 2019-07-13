Başkan Ölçek'ten 15 Temmuz mesajı

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin büyük büyük bir ihanete uğradığını vurgulayarak sözlerine başlayan başlayan Başkan Ölçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yıllarca insanımızın imkan ve değerlerini istismar eden FETÖ, en sonunda vatanımıza, milletimizin istiklal ve istikbaline kastetti. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çıktıkları sokaklarda; yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canları ve kanları pahasına engellemiştir. 15 Temmuz; demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferidir. 15 Temmuz; milli iradenin kazandığı parlak bir demokrasi zaferidir. 15 Temmuz'u anarken, her zaman ihaneti anlamalı ve üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlamalıyız. 15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için ülkemizi bölmek isteyenlere karşı uyanık olalım. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor; kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA