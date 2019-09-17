Haberler » Güncel » Haber

Başkan Ölçek'ten yılın ahisine ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yılın ahisi seçilen Harun Yazıcıoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

17.09.2019 15:12Başkan Ölçek'ten yılın ahisine ziyaret
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yılın ahisi seçilen Harun Yazıcıoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Madeni İşler Odası Başkanı Fahrettin Dündar, 24. Ahilik Haftası etkinlikleri dahilinde yılın ahisi seçilen Harun Yazıcıoğlu'nu iş yerinde ziyaret etti. Ölçek burada yaptığı konuşmada, "24. Ahilik Haftası etkinlikleri dahilinde ödül komisyonu tarafından yılın ahisi seçilen değerli girişimci esnafımız Madeni İşler Odası üyelerinden Harun Yazıcıoğlu'nu iş yerinde, değerli oda başkanımızla ziyaret ettik. Kendisini yılın ahisi olmasından dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki iş yamında başarılar diliyorum" dedi.

Yılın ahisi Harun Yazıcıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ölçek ve Oda Başkanı Dündar'a teşekkürlerini iletti. Başkan Ölçek, Yazıcıoğlu'na günün anısına plaket takdiminde bulundu. - ÇANAKKALE

Ahilik Haftası, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:53 Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Babel ve Donk
20:52 Rüşvet aldığı iddia edilen mübaşir tutuklandı
20:52 Anıt Park 'dumansız hava sahası' ilan edildi
20:51 Kılıçdaroğlu Denizli'de depremzedeleri ziyaret etti
20:50 Tarım İl Müdürlüğü binası arkasında bulunan ağaçlar kesiliyor
20:50 Fatih Terim: "Belhanda ciddi bir kayıp"
20:50 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi