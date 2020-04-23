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Başkan Öndeş, 23 Nisan yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hediyelerini evlerine götürdü

Germencik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen yetenek yarışmasında katıldıkları şiir, resim, dans, şarkı söyleme ve el becerileri ile dereceye giren çocuklara hediyelerini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim etti.

23.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:34
Başkan Öndeş, 23 Nisan yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hediyelerini evlerine götürdü
Germencik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen yetenek yarışmasında katıldıkları şiir, resim, dans, şarkı söyleme ve el becerileri ile dereceye giren çocuklara hediyelerini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim etti.

Seçici kurul tarafından değerlendirilen 83 yarışmacı arasından, Ecrin Vatansever birinci, Zeynep Duru – Elif Rana Yeleştepe kardeşler ikinci ve Rüya Dinçer üçüncü oldu. Dereceye giren çocukların evlerine ziyarete giden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çocukların hediyelerini takdim ederek, tebrik etti. Hediyelerin yanında çocuklara Türk Bayrağı'da veren Öndeş başarılarının devamını diledi. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileler düzenlenen etkinlikten dolayı Öndeş'e teşekkür ettiler.

Korona virüs sebebiyle sokağa çıkamayan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir nebze de olsa mutlu etmek için yarışma düzenlediklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş dereceye giren çocukları tebrik etti. Tüm çocukların ödül kazandığını da sözlerine ekleyen Öndeş, mansiyon ödüllerinin en kısa zamanda ulaştırılacağını söyledi. Öndeş "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında alanlarda kutlayamadık. Ancak hiçbir şey Ulu Önderimiz Atatürk'ün bize miras bıraktığı ve çocuklara armağan ettiği böylesi bir bayramda yaşayacağımız coşkuya engel olamaz dedik ve yaptığımız etkinliklerle halkımızın moralini yüksek tutmaya çalıştık. 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olması sebebiyle çocuklarımızı bu zorlu süreçte bir nebze de olsa mutlu etmek için düzenlediğimiz yarışmada dereceye giren çocuklarımıza hediyelerini verdik. Ama bu yarışmanın kazananı tüm çocuklarımız oldu. Katılan çocuklarımızın tamamına mansiyon ödülleri ulaştıracağız. Bu vesile ile başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlarım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fuat Öndeş, Germencik, 23 Nisan, Güncel , Haber
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