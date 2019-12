Başkan Oprukçu: "Bahane değil hizmet üretiyoruz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi üzerine Kutören Mahallesinde yol yapım ve onarım çalışması yaptı.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden fen işleri müdürlüğü ekipleri, Kutören Mahallesi'nde yol yapım, bakım ve onarım çalışması yaparak vatandaşların mağduriyetini giderdi.Vatandaşların taleplerini yerine getirerek tüm mağduriyetleri gideceklerini belirten Başkan Oprukçu, "Bahanelerin ardına sığınmadan, şehrimizin en ücra köşesinde yaşayan hemşehrimizin dahi sorunlarından haberdar olan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmayı kendimize görev addediyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu bizim için her şeyin üzerindedir" dedi.Yapılan hizmetlerin önemine vurgu yapan Başkan Oprukçu, huzur şehri Ereğli amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Belediye Başkanlığı şerefine layık olmak mecburiyetimizin yanında mahkumiyeti olduklarını belirten Oprukçu, "Kalıcı hizmetlerle Ereğlimize her açıdan adam gibi hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimize yaptığımız her hizmetin öneminin ve bizi taşıyacağı noktaların bilincindeyiz. Bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşehrilerimizdir" diye konuştu. - KONYA