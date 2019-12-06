Haberler » Güncel » Başkan Oprukçu: 'Bahane değil hizmet üretiyoruz' - Haber

Başkan Oprukçu: "Bahane değil hizmet üretiyoruz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi üzerine Kutören Mahallesinde yol yapım ve onarım çalışması yaptı.

06.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:52Başkan Oprukçu:
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi üzerine Mahallesinde yol yapım ve onarım çalışması yaptı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden fen işleri müdürlüğü ekipleri, Kutören Mahallesi'nde yol yapım, bakım ve onarım çalışması yaparak vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Vatandaşların taleplerini yerine getirerek tüm mağduriyetleri gideceklerini belirten Başkan Oprukçu, "Bahanelerin ardına sığınmadan, şehrimizin en ücra köşesinde yaşayan hemşehrimizin dahi sorunlarından haberdar olan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmayı kendimize görev addediyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu bizim için her şeyin üzerindedir" dedi.

Yapılan hizmetlerin önemine vurgu yapan Başkan Oprukçu, huzur şehri Ereğli amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Belediye Başkanlığı şerefine layık olmak mecburiyetimizin yanında mahkumiyeti olduklarını belirten Oprukçu, "Kalıcı hizmetlerle Ereğlimize her açıdan adam gibi hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimize yaptığımız her hizmetin öneminin ve bizi taşıyacağı noktaların bilincindeyiz. Bu yolda en büyük destekçimiz kıymetli hemşehrilerimizdir" diye konuştu. - KONYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kutören, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:37 Kızılay'dan evi yanan aileye yardım - Haber
17:36 Okmeydanı  D-100'de kaza; trafikte yoğunluk - Haber
17:36 Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ameliyat oldu - Haber
17:33 İzmit Belediyesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Haber
17:32 Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim programı düzenlendi - Haber
17:23 Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkardı: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
15:52 Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı - Haber
6.12.2019 17:43:20