Haberler » Güncel » Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor - Haber

Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor.

25.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:50 Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor
'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor.

Birlik ve beraberlik içerisinde huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceklerini belirten Başkan Oprukçu, Allah'ın izni, hemşehrilerinin desteği ile göreve geldiğini söyledi. Bu şerefe halel getirmemek adına ilk günden beri hizmet etmeye çalıştığını ifade eden Başkan Oprukçu, "Ereğlimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kalıcı ve kıymetli projelerimizle şehrimizde huzuru tahsis etme mecburiyetimizin yanında mahkumiyetimizin olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada en önemli gücümüz hemşehrilerimiz, onların desteği ile de başaracağımıza dair inancımız tamdır. Her daim hemşehrilerimize kapılarımız açıktır. Her ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor, onların istek, talep ve önerilerini dikkate alarak gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu kadim şehir hepimizin, birlik ve beraberlik içerisinde Ereğlimizin gelecek yüz yıllarını planlayarak büyük plan ve projeler ışığında huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceğimize inanıyoruz" dedi. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Huzur, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32   Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
15:32   Dündar: "Balkanlar'da Gönül Köprüleri Kuruyoruz" - Haber
15:31   Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Haber
15:27   FÜ'de özgün baskı resim sergisi - Haber
15:27   Toroslar Belediyesi'nin atölyesi üretiyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:36:19