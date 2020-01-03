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Başkan Oprukçu ile Başkan Altay Ereğli'yi konuştu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelerek Ereğli'nin sorunlarını aktardı.

03.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:54 Başkan Oprukçu ile Başkan Altay Ereğli'yi konuştu
'nın İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelerek Ereğli'nin sorunlarını aktardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen toplantıda, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Ereğli'de hayata geçirmeyi planladıkları ve fizibilite çalışmalarını başlattıkları Endüstri Bölgesi, Gıda İhtisas Bölgesi projelerinden Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yollara kadar birçok konuyu dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelerek Ereğli'nin geleceği için istişarelerde bulunan Başkan Oprukçu, Ereğli'de istihdamı artırmak, ekonomik kalkınmayı sağlamak adına uygulamaya koymaya hazırlandıkları Endüstri Bölgesi ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verip Akhüyük Termal Kaplıcalarının sosyal tesise dönüşmesi için kolektif bir ruhla çalışılması gerektiği ifade etti. Başkan Oprukçu, Akhüyük Termal Tesisleri'nin yalnızca Ereğli'nin değil Konya'nın ve bölgenin de Türkiye'nin göz bebeği olmasını sağlayacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında acil çözüm yolları üretilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Oprukçu, Ereğli'nin geleceğinin inşa edilmesi, huzurun tesis edilmesi noktasında bir fazla hizmet etmeye gayret ederek taşın altına yalnızca elini değil gövdesini de koyduğunu belirtti ve nazik misafirperverlikleri için Başkan Altay'a teşekkür etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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