02.07.2019 16:44
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Başkan Oprukçu, vatandaşların sorunlarını dinliyor

Başkan Oprukçu, vatandaşların sorunlarını dinliyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, her hafta meclis toplantı salonunda hemşehrilerinin sorunlarını dinleyip çözüm yolları arıyor.

Konya 'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu , her hafta meclis toplantı salonunda hemşehrilerinin sorunlarını dinleyip çözüm yolları arıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrilerinin sorunlarına eğilmeye, istek, talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Hemşehrileri ile arasına hiç kimseyi koymadan onların sorun, istek ve takdirlerini bizzat dinleyen Başkan Oprukçu, her hafta meclis toplantı salonunda hemşehrileriyle buluşuyor. Tek tek herkesi dinleyen Başkan Oprukçu çözüm noktasında notlar alıyor ve gereken birimlere talimatlarını veriyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Oprukçu, kapılarının hemşehrilerine her zaman açık olduğunu ifade ederek, "Bizim belediyecilik anlayışımızın öznesinde insan, yükleminde adalet vardır. Bizim belediyecilik anlayışımız mazeretleri reddeden şehrin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşının dahi sorunlarından haberdar olan bir belediyecilik anlayışıdır. İşte bu bilinçle Ereğli'ye hizmet etmeye devam edeceğiz, onların sorunlarını dinlemeye, çözüm yollarını birlikte aramaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA
Kaynak: İHA
Hüseyin Oprukçu , Ereğli , Konya , Güncel

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