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Başkan Oral'dan 10 Kasım Mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:28Başkan Oral'dan 10 Kasım Mesajı
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, özlemle ve rahmetle andıklarını belirten ETB Başkanı Oral "Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yükseklere taşımak, devletimizi dünyanın 10 güçlü ülkesinden birisi yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Onun çizdiği hedefler, mücadelesi ve halkına olan güveni her daim bize rehber olacaktır" dedi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir liderdir. Atatürk, savaş meydanlarında askeri dehasıyla olduğu kadar, ekonomik gelişme yönünde ortaya koyduğu vizyon ile de Türkiye'nin ufkunu açmıştır. 10 Kasım tarihi, Türk milleti için büyük kurtarıcısının anma günü olduğu kadar, aynı zamanda sahip olduklarımızın değerini bilme ve onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığına saygı gösterme günüdür. Bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün "Bu Ulusa ve Ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir." sözünü daima ilke edindik. İş dünyası olarak, ekonomimizi büyütme konusundaki kararlığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz de bizden sonraki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz." - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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