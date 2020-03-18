Menü
Haberler››Yaşam››Başkan Oral'dan su müjdesi - Haberler

Başkan Oral'dan su müjdesi

Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 1 ay boyunca olağanüstü bir arızanın yaşanmaması halinde hiçbir evin susuz kalmayacağını belirterek, "Belediye encümenimizin aldığı karar ile ilçemizde su borcu olan vatandaşlarımızın suları bir ay boyunca kesilmeyecek.

18.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:23
Başkan Oral'dan su müjdesi
Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 1 ay boyunca olağanüstü bir arızanın yaşanmaması halinde hiçbir evin susuz kalmayacağını belirterek, "Belediye encümenimizin aldığı karar ile ilçemizde su borcu olan vatandaşlarımızın suları bir ay boyunca kesilmeyecek. Mağdur durumda olan ailelere de 10 ton su vereceğiz" dedi.

Başkan Dr. Metin Oral, korona virüsüne karşı savaşta en etkili yöntemin temizlik olduğunu ifade ederek, "Temizlikte esas unsurların başında su gelmektedir. Altınova Belediyesi olarak vatandaşlarımıza geçmişte olduğu gibi bu zor süreçte de olağanüstü bir arıza olmaması halinde su sıkıntısı yaşatmayacağız. Gerekli tedbirleri almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Altınova Belediyesi olarak ilçede su sıkıntısının yaşanmaması için 5 adet su terfi pompası kurduklarını hatırlatan Başkan Oral, "Altınova'da su sıkıntısı yaşanmayacak. Geçtiğimiz yıllarda yer altı sondaj kuyuları ile su depomuza hat bağlanarak kuraklıkla mücadelede çalışmaları yaptık. İlçemizde kesintisiz su kullanımı için tedbirler aldık. 5 adet su sondajı yapılarak depomuza hatları bağladık. İnşa ettiğimiz su pompalarıyla ilçemizde su sıkıntısı yaşanmayacaktır" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Metin Oral, Altınova, Yalova, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Haberler
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading