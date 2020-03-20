Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Başkan Oral esnafla buluştu - Haberler

Başkan Oral esnafla buluştu

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf kahvaltılarının yanı sıra ilçe esnafına düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirerek, fikir alışverişlerinde bulunuyor.

20.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:25
Başkan Oral esnafla buluştu
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf kahvaltılarının yanı sıra ilçe esnafına düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirerek, fikir alışverişlerinde bulunuyor. Başkan Oral, koronavirüs hakkında esnafa bilgiler veriyor.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe esnafına ziyaretlerde bulunarak, devam eden hizmetler ve projeler ile belediye çalışmaları hakkında sohbet ediyor. Başkan Metin Oral ve Belediye Meclisi üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz ile birlikte esnafa ziyaretlerinde bulundu. Başkan Oral, sıkıntıları dileyip, görüş alışverişinde bulundu. Altınova'nın büyüyüp gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Oral, "Düzenli olarak esnafları ziyaret ediyoruz. Zaman zaman kahvaltıları birlikte yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede esnaflarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Bu etkinliğimiz her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor" dedi. - YALOVA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Metin Oral, Altınova, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tokat’taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Haberler
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Loading