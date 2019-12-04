Başkan Oran, "Engelsiz bir Çeşme için el ele çalışacağız!"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için tekerlekli sandalye ile gezdi. Hayatı paylaşmak için engel olmadığını dile getiren Başkan Oran, "Bir gün değil, her gün hatırlamalıyız. Engelsiz bir Çeşme için hep beraber el ele çalışacağız" dedi.

Törene Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, belediye meclis üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Biz engelli vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı sadece bugün, 3 Aralık'ta değil, her gün hatırlamalıyız. Çeşme Belediyesi olarak biz bu bilinçle davranıyoruz. Bundan sonra açacağımızbütün sosyal tesislerimizi engellilerimizin bizler gibi çok rahat yararlanabileceği şekle getiriyoruz. Ilıca Plajımız bunlardan bir tanesi. Tekke Restoranımızı yakında açacağız o da bunlardan bir tanesinin örneği. Engelsiz bir Çeşme için hep beraber el ele çalışacağız" dedi.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GEZDİ

Törenin ardından Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Başkan Oran, ve protokol üyeleri farkındalık yaratmak amacıyla tekerlekli sandalye ile gezdi. Engelli vatandaşlar ile empati kurabilmek amacıyla tekerlekli sandalyeye bindiğini ifade eden Başkan Oran, "Bugün, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları anlamak ve çözüm üretmek amacıyla onlarla birlikte tekerlekli sandalyeye binmek istedik. Sorunlar anlatmakla anlaşılmıyor. Çünkü hiçbirimizin yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Bizim de belediye başkanları olarak, engelli vatandaşlarımızın da engelsiz bireyler gibi hayatını rahatça idame ettirebileceği şehirleri oluşturmamız gerekiyor. Bu nedenle farkındalık yaratarak, sorunları yerinde görüp, çözelim istedik" diye konuştu.