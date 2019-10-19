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Başkan Oran muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlar Günü kapsamında 25 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Başkan Oran, "Çeşme ailem için el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

19.10.2019 11:36Başkan Oran muhtarlarla bir araya geldi

"Çeşme için el ele çalışacağız!"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki 25 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Şifne Termal Otel'de düzenlenen yemeğe Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, TCSG 24 Sahil Güvenlik Bot Komutanı SG Yzb. İhsan Çağrı Ekim, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı V. Erdem Belen 25 mahalle muhtarı katıldı.

Geçtiğimiz günlerde belediye binasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda projelerini anlatan ve bu toplantıların ayda bir kez düzenli olarak gerçekleşeceğini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaparak, "Vatandaşla belediyeyi buluşturan organ sizlersiniz. Sizler bu kentin nabzını tutan, dinamiklerini en iyi bilen kişilersiniz. Mahallenizdeki sorun ve aksaklıklara hâkim olarak, vatandaşların şikâyet, istek ve önerilerini dinleyip bize iletin. Biz de çözüme kavuşturalım" dedi.

Çeşme'nin 30 yılını planladıklarının altını çizen Başkan Oran,"Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Çeşme ailem için el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.


Termal, Çeşme, Güncel

Kaynak: Bültenler

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