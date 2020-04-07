Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Orhan, "Af kapılarını fırsat bilelim"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:09
Başkan Orhan,
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Orhan yayımladığı mesajda af kapılarının açıldığı Berat gecesi fırsatının değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bu gecede herkesin kendini yenileme, geçmişini sorgulama ve geleceği planlama açısından çok önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden biridir. Bu gece Yüce Mevla'mızdan beratımızı isteyerek ellerimizi göğe yöneltirken, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Bu tür gün ve gecelerin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşamamız temennisiyle, tüm Erzurumlu hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni kutlar, sağlıklı, sıhhatli günler diler, bu sıkıntılı günlerimizden kurtuluşumuza ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah' tan niyaz ederim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Cevdet Orhan, Berat Kandili, Aziziye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Orhan, 'Af kapılarını fırsat bilelim' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:08: Samsun'da maske kullanımı arttı - Haber 16:08: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3) - Haber 16:08: Tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı, polise teslim oldu - Haber 16:08: Zonguldak'tan kısa kısa - Haber 16:07: Evde kalanlara sıcak yemek servisi - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:57: Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi