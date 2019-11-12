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Başkan Orhan anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Nene Hatun Anaokulunu ziyaret etti.

12.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:04Başkan Orhan anaokulu öğrencilerini ziyaret etti
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Nene Hatun Anaokulunu ziyaret etti.
Anaokulunun Saltuklu Mahallesi'ndeki binasında miniklerle bir araya gelen Orhan, öğrencilerle bir süre oyun oynadı.
Okuldaki öğretmenlerle de görüşen Orhan, verdikleri emeklerden ötürü kendilerine teşekkür etti.
Çocukların geleceğe hazırlanmasında öğretmenlerin önemine vurgu yapan Orhan, şöyle konuştu:
"Bu noktada okul öncesi eğitim yavrularımız geleceğe hem zihinsel hem de bedensel olarak hazırlıyorlar. Bu anlamdaki eğitim yatırımlarının hamd olsun ülkemizde önemi fazlasıyla biliniyor. Bizler yerel yöneticiler olarak eğitim ve öğretimi her zaman önemsiyoruz ve el üstünde tutuyoruz. Yavrularımızı hayata hazırlayan ve bu anlamda onların mimarı olan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum."
Ziyaretin ardından Orhan, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Muhammed Cevdet Orhan, Nene Hatun, Aziziye, Güncel

Kaynak: AA

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