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Başkan Orhan'dan anaokuluna minik sürpriz

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Nene Hatun Anaokulu 'nu ziyaret etti.

12.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:31Başkan Orhan'dan anaokuluna minik sürpriz
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Nene Hatun Anaokulu 'nu ziyaret etti.

Anaokulunun Saltuklu Mahallesi'ndeki binasında miniklerle bir araya gelen Başkan Orhan, onlarla oyun oynayarak ve sohbet ederek vakit geçirdi. Başkan Orhan'ı ilk gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen minikler, sonrasında sorularına yanıt aradılar.

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Başkan Orhan," Çocuklarımızı hayata alıştırmak onlar açısından hayati önem taşıyor. Bu noktada okul öncesi eğitim yavrularımız geleceğe hem zihinsel hem de bedensel olarak hazırlıyorlar. Bu anlamdaki eğitim yatırımlarının hamdolsun ülkemizde önemi fazlasıyla biliniyor. Bizler yerel yöneticiler olarak eğitim ve öğretimi her zaman önemsiyoruz ve el üstünde tutuyoruz. Yavrularımızı hayata hazırlayan ve bu anlamda onların mimarı olan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret birlikte çektirilen toplu fotoğrafın ardından son buldu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Nene Hatun, Aziziye, Güncel

Kaynak: İHA

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