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Başkan Orhan'dan Miraç Kandili ve nevruz kutlaması

Recep ayının 27. Gecesi kutlanan Miraç Kandili münasebetiyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir mesaj yayımladı.

20.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:17
Başkan Orhan'dan Miraç Kandili ve nevruz kutlaması
Recep ayının 27. Gecesi kutlanan Miraç Kandili münasebetiyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir mesaj yayımladı.

Mesajında aynı zamanda bugün kutlanan Türklerin Ergenekon'dan çıkışını ve bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz'a da yer veren Başkan Orhan, İnsanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve cahiliye döneminde bir güneş gibi insanların üzerine doğan Peygamber Efendimizin (S.A.V.) en önemli mucizelerinden olduğuna vurgu yaptı.

O gecede Peygamber Efendimiz (S.A.V.), gece vakti Allah'ın emriyle Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Mekke'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da yedi kat semayı aşıp yüce alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna yükselmesi olayı olduğunu kaydeden Başkan Orhan, mesajında şu ifadelere yer verdi. "Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edildiğinden bu mübarek günlerin feyiz ve bereket zincirlerinden bir halka olması hasebiyle Miraç'a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda beş vakit namazın bu gecede farz kılındığını bilerek, dünyada devam eden savaşların bir an önce bitmesi ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup bir an önce felaha ve barışa ermesi için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Bunun yanında her yıl ülkemizde baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramının da ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. " - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Aziziye, Güncel

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