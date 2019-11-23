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Başkan Orhan'dan öğretmenlere anlamlı ziyaret

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede görev yapan okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

23.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:33Başkan Orhan'dan öğretmenlere anlamlı ziyaret
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede görev yapan okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Aziziye Fatih Anaokulu'nu ziyaret eden Başkan Orhan, burada görev yapan eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

İnsanoğlunun yeryüzüne gelişi ile başlayan öğretim faaliyetlerinin başlangıçta aliye üyeleri, toplumun ileri gelenleri ve daha sonraki süreçte ise elde edilen bu birikimin öğretmenler aracılığıyla ilim dünyasına kazandırıldığına dikkat çeken Başkan Orhan, eğitime olan yatırımlarının artarak devam ettiğinin bilgisini verdi.

Öğretmenliğin toplumu inşa eden en önemli meslek gruplarının başında geldiğini ifade eden Başkan Orhan," Bizim medeniyetimiz, ilim ve irfan temelleri üzerine kuruludur. 'Bana bir harf öğretenin bin yıl kölesi olurum' düsturunun millet olarak temsilcisiyiz. Kültürümüzde anne ve babadan sonra öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi yerini korumaktadır. Öğretmenlerimiz, gözümüzden sakındığımız evlatlarımızı gönül rahatlığıyla emanet edebildiğimiz özel insanlardır. Bu vesileyle hayatta olmayan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret sırasında öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel

Kaynak: İHA

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