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Başkan Orhan: En kısa zamanda yaralarımızı saracağız

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 6 evin yandığı Başkent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

28.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:49Başkan Orhan: En kısa zamanda yaralarımızı saracağız
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 6 evin yandığı Başkent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Yangından zarar gören aileleri ve yakınlarını tek tek ziyaret eden Başkan Orhan, yangının çıktığı bölgelerde de kurmaylarıyla yapılacak gerekli çalışmaları yerinde tespit etti.

Bir evde başlayan yangının 5 ev ve ahıra sıçradığını ve yangına Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa zamanda kontrol edildiğini ve Aziziye Belediyesi olarak da ellerinden geleni yaptıklarını ve her şartta vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Başkan Orhan," Başkent Mahallemizde üzücü bir olay yaşadık. Bir evle başlayan yangın daha sonra başka ev ve ahırlara sıçramıştı. Vatandaşlarımızın bu üzücü olayda maddi ve manevi kayıpları oldu. Sevindiren tek nokta ise herhangi bir şekilde can kaybı yaşanmamış olmasıdır." dedi.

YARALAR SARILACAK

Yangın nedeniyle ortaya çıkan kayıpları en kısa zamanda telafi edeceklerinin bilgisini veren Başkan Orhan," Olaydan zarar gören vatandaşlarımızla birlikteyiz. Onların her türlü ihtiyacını karşılama noktasında elimizden geleni yapacağız. İhtiyaçları ailelerimizi dinleyerek not aldık. Şu an bu yönde çalışmalarımızı ivedilikle yapıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne, Aziziye Kaymakamlığı'na ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne öz verili çalışmaları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aziziye Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel

Kaynak: İHA

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