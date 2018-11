Başkan Orhan: "Geleceği Öğretmenlerimizle İnşa Edeceğiz"

23 Kasım 2018 Cuma 15:42



Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Orhan mesajında, geleceği şekillendirecek mimarların ancak öğretmenler olabileceğini söyledi.İnsanın doğumuyla birlikte öğrenme sürecinin başladığına dikkat çeken Başkan Orhan, öğretmenliğin ebediyete kadar devam edecek nadide meslekler arasında yer aldığını belirtti.Başkan Orhan: " İnsan hayatta ilerlemeyebilmek ve bir sonraki zamana emin adımlarla yürüyebilmek için öğrenmeye ve öğretmenlere her zaman muhtaçtır. Ailemizden aldığımız eğitim sonrası bizleri verdikleri eğitimlerle şekillendiren öğretmenlerimiz, gelecekte bulunacağımız iyi konumların en büyük mimarlarıdır." diye konuştu.Aziziye ilçesinde eğitime her zaman tam destek verdiklerini aktaran Başkan Orhan, yakın zamanda 'Gönülden Gönüle Aziziye' projesini hayata geçireceklerinin de müjdesini verdi.'Gönülden Gönüle Aziziye' projesiyle ilçede öğrenimine devam eden öğrencilerin eğitimlerini aksatabilecek problemleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu projeyle en önemli amacımız, ilçemizde eğitim gören yavrularımızın özellikle maddi anlamda yaşayacakları sıkıntıları ortadan kaldırmak olacaktır. Giyim, kırtasiye ve okulda kullanabilecekleri her türlü araç ve gereci temin edeceğiz. Yine bu anlamda en büyük yardımı öğretmenlerimizden alacağız. Öğretmenlerimizin bizlere verdikleri bilgiler neticesinde hareket edip, projeyi bu şekilde devam ettireceğiz."Eğitimin en önemli öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Başkan Orhan," Geleceğin Türkiye'sini inşa eden değerli öğretmenlerimize üstlendikleri bu kutsal görevde başarılar diliyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebriklerimi bildiriyorum." - ERZURUM