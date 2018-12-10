Başkan Orhan Gençlerle Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:55



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:55

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gençlerler bir araya geldi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Aziziye Gençlik Kollarınca Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısına katılan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, gençlere belediyenin çalışmalarını anlattı ve deneyimlerini paylaştı.Orhan, gençlerle çalışmasının kendisine güç verdiğini kaydetti.Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak görevini hakkıyla yerine getirdiğini dile getiren Orhan, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız gençlik kolları teşkilatlarını, yalnızca öncü birlikler değil, siyasetin bizzat içerisinde, yeri geldiğinde meclis, belediyelerde, il ve ilçe yönetimlerinde ve bununyanı sıra ülke meselelerinde fikirlerine danışıldığı bir nokta olarak işaretetti. İlçede önemli yatırımlar yaptık. Aziziye ilçesinde birçok çalışma var ve önemli projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Beşeri olarak tabii ki eksiklerimiz olabilir. Açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki teşkilatlarımızla birlikte çalışmaktan aldığımız güçle 4,5 yıl içerisinde ilçemize yapılması gereken çalışmaların tamamını azami ölçüde yaptık. Bizler seçim vaadi olarak halkımıza neyi söz verdiysek tamamına yakınını gerçekleştirdik. Aziziye'de gerekli çalışmaları yaparak merkez ilçeler arasında birinci sırayı hiçbir zaman bırakmadık."