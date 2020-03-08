Başkan Orhan: "Kadınlarımız baş tacımız"
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
08.03.2020 13:14
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajda özellikle İslam dininde kadına verilen değerin 1400 yıl önce yüce kitabımız Kur-an' ı Kerim'de vurgulandığını dile getiren Başkan Orhan, kadınların, İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, tercihlerinde özgürlüğüne dikkat çekti.
Başkan Orhan, son yıllarda dünyada insan hakları ihlallerinde kadınların en çok etkilenen kesim olduğunu da söyledi. Aziziye Belediye Başkanı sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Toplumun her kesiminde yer alan sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır. Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Kadınlarımız; sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, evlatlarımızın analarıdırlar. Yeri geldiğinde yaşamın her alanına koşturan, evlerde yuvasını çekip çeviren anneler, hayatın bir parçası olarak çalışanlar, yeri geldiğinde de en azılı düşmanların işgaline karşı duran kahraman Şerife bacılarımız olmuşlardır. Gelecek nesillerin yetişmesi şüphesiz onların omuzlarındadır. Tüm insanlığın bu bilince sahip olması gerekmektedir. Kadınlarımızın fedakarlıkları göz ardı edilemez, ehemmiyete sahiptir." - ERZURUM
Mesajda özellikle İslam dininde kadına verilen değerin 1400 yıl önce yüce kitabımız Kur-an' ı Kerim'de vurgulandığını dile getiren Başkan Orhan, kadınların, İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, tercihlerinde özgürlüğüne dikkat çekti.
Başkan Orhan, son yıllarda dünyada insan hakları ihlallerinde kadınların en çok etkilenen kesim olduğunu da söyledi. Aziziye Belediye Başkanı sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Toplumun her kesiminde yer alan sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır. Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Kadınlarımız; sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, evlatlarımızın analarıdırlar. Yeri geldiğinde yaşamın her alanına koşturan, evlerde yuvasını çekip çeviren anneler, hayatın bir parçası olarak çalışanlar, yeri geldiğinde de en azılı düşmanların işgaline karşı duran kahraman Şerife bacılarımız olmuşlardır. Gelecek nesillerin yetişmesi şüphesiz onların omuzlarındadır. Tüm insanlığın bu bilince sahip olması gerekmektedir. Kadınlarımızın fedakarlıkları göz ardı edilemez, ehemmiyete sahiptir." - ERZURUM
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Orhan: "Kadınlarımız baş tacımız"
Etiketler : Muhammed Cevdet Orhan, Dünya Günü, Aziziye, 8 Mart, Güncel
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