Başkan Orhan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Aziziye
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
, ilçeye bağlı 72 mahallenin muhtarlarıyla bir araya gelerek 4 buçuk yıllık hizmetlerin sunumunu yaptı. Ilıca
'da yeni inşa edilen Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde muhtarlara hitap eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, geride bıraktıkları 4 buçuk yıllık süre içerisinde istişare mekanizmasını hareket geçirerek önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Başkan Orhan, "İlçemizde en iyi hizmetleri hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına Kaymakamımız Tuncay Topsakaloğlu ve muhtarlarımızla birlikte istişare içerisinde uyumlu bir çalışma sergiledik. Yapılan istişareler neticesinde alınan kararları ivedilikle hayata geçiriyoruz. Bu sayede 4 buçuk yıllık görev süremiz içerisinde dokunmadığımız mahalle, cadde ve sokak kalmadı. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre çözümler ürettik, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik hizmetler ürettik" şeklinde konuştu.
Bugüne kadar halkın sesine kulak vererek birçok önemli projeye imza attıklarını anlatan Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayata geçirdiğimiz projelerimizin mimarı halkımızdır. Onlarla yaptığımız görüşmeler, aldığımız kararların tamamında etkili oldu. Halka rağmen değil halk ile birlikte yönetim prensibi her zaman en önemli şiarımızdır. Bu kapsamda ilçemizdeki kamu ve özel kuruluşlarla da uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizin tamamında bizimle birlikte çalışan kurumlara ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."
Bin 702 kilometre kare alan içerisinde muhtarlarla birlikte gece gündüz demeden hizmet ürettiklerini belirten Başkan Orhan," İlçemiz her zaman hizmetin en iyisine layık. Bizler bu bilinçle hareket ediyoruz ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için çaba sarf ediyoruz. Milletin derdini dert edindik. Bunun sonucunda çok şükür bu anlamda muvaffak olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
Göreve geldikleri 2 yılda Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile uyumlu bir şekilde çalışma sergilediklerini belirten Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçede güzel işler yapıldığını ve muhtarlarla birlikte çalışan, onların düşüncelerine değer veren bir yönetim modeli oluşturduklarını söyledi.
Topsakaloğlu, Aziziye'de vatandaşların hayat kalitesini yükseltecek birbirinden önemli işlerin yapıldığına işaret ederek, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti. Başarının ancak istişare neticesinde ortaya çıkacağının altını çizdi.
Programa; Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın sunumuyla başlayan toplantı, Aziziye Kaymakamı ve diğer kurum amirlerinin konuşmasının ardından yapılan soru-cevap bölümüyle son buldu. - ERZURUM
Muhammed Cevdet Orhan,Aziziye
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:06