Başkan Orhan: "Önce Yüreğimizde ve Zihnimizde Engelleri Aşmalıyız"

Aziziye
Belediye Başkanım Muhammed Cevdet Orhan
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde engeli gençler Yasin ve Emin'i ağırladı.
Kas hastası (CMD) 3 kardeşten ikisi olan Yasin ve Emin, Aziziye Belediyesi hizmet binasına gelerek Başkan Orhan'ı ziyaret etti. Belediye hizmet binasında engelli gençleri karşılayan Başkan Orhan, gençlere sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
İnternet yayıncılığı yaptıklarını ve sosyal medyayı oldukça etkin kullandıklarını söyleyen gençler, Başkan Orhan'dan bu alandaki çalışmalarına destek istediler. Başkan Orhan, gençlerden galen bu talep üzerine tam destek sözü verdi ve internet yayıncılığında kullanılmak üzere bir de ekipman temin edilmesi talimatını verdi.
Engelli genç Yasin ve Emin, Başkan Orhan'a yanlarında oldukları ve desteklerini hep hissettikleri için teşekkür etti.
Başkan Orhan, "Yasin ve Emin kardeşimiz ile sosyal medya aracılığıyla da zaman görüşüyoruz. Sahip oldukları inanç, azim ve sergiledikleri gayret sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri bir şekilde aşmış olmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bizler her zaman onların yanında, engelleri aşma yolunda birlikteyiz" dedi.
Engelli vatandaşların sporda; sanatta, edebiyatta, eğitimde, iş dünyasında ve hayatın her alanında karşılaştıkları her türlü sorunu inanç ile azimleri sayesinde aştıklarını söyleyen Başkan Orhan, Aziziye ilçesinde sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerini getirme ve hep engelleri ortadan kaldırma gayretinde olduklarını belirtti.
AK Parti hükümetlerinin engelli ve engelli vatandaşlarla ilgili politikalarının küresel anlamda örnek teşkil ettiğinin de altını çizen Başkan Orhan, engellerin yüreklerde ve zihinlerde önleyebilmenin gerekliliğine vurgu yaptı.
Aziziye'yi engelli dostu bir kent yapmayı arzuladıklarını söyleyen Başkan Orhan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
münasebetiyle ilçemizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün engelli kardeşlerimiz ile onların kıymetli ailelerini yürekten tebrik ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM
Muhammed Cevdet Orhan,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Aziziye
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:02