Haberler » Güncel » Başkan Orhan semt pazarında - Haber

Başkan Orhan semt pazarında

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, semt pazarcılarına destek ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

05.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:08Başkan Orhan semt pazarında
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, semt pazarcılarına destek ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Sürekli olarak kurulan pazarlarda semt pazarı esnafına destek ziyaretlerini sürdüren Başkan Orhan, geleneği bozmadı. semtinde günleri kurulan pazarda esnafı tek tek gezerek taleplerini aldı. Soğuk kış şartlarına rağmen umarsızca çalışan semt pazarcılarının her daim destekçileri olduklarını vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Şüphesiz kazancın en zor olduğu semt pazarcılarımıza belediye olarak desteklerimizi esirgemiyoruz. Semt pazarında bulunan esnafımız da yine toplumumuzun nabzını tutan bu anlamda sahaya hakim olan ticaret ehlimiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla hareket edip erek çözüm üretiyoruz. Bu anlamda semt pazarı esnafımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

BAŞKAN ORHAN; AZİZİYE'NİN BÜYÜMESİNDE ESNAFIMIZIN BÜYÜK KATKISI VAR

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Orhan Aziziye'nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirtti. Orhan, "Başlatmış olduğumuz dev projelerle Aziziye geleceğe koşuyor ve artık cazibe merkezi oluyor. İlçemizde büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda Aziziye'nin nüfusu artan tek merkez ilçe olması bu gerçeği ortaya koymaktadır" dedi. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent, Çarşamba, Aziziye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:58 GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (1) - Haber
10:58 Diyarbakır'da serpme kahvaltıda 'israf' tartışması - Haber
10:58 "Meşale Çarşısı"nda eğitime destek için satış yapılacak - Haber
10:58 Manisa'da köpeğin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı - Haber
10:53 Elazığ'da muhtar ve öğretmenlere ilk yardım eğitimi - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 11:00:17