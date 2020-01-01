Haberler » Güncel » Başkan Orkan'dan yılbaşı mesaisi - Haber

Başkan Orkan'dan yılbaşı mesaisi

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediye personelleri, esnaflar ile yolculuk yapan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, işlerinde kolaylıklar diledi.

01.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:43 Başkan Orkan'dan yılbaşı mesaisi
Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediye personelleri, esnaflar ile yolculuk yapan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, işlerinde kolaylıklar diledi.

Türkiye ve Balıkesir 2020'ye girerken, yeni yıl gecesi görev yapanlar unutulmadı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yılbaşında görev yapan polis, jandarma, sağlık ve belediye personeli ile esnafları ziyaret ederek kolaylıklar dileyip baklava ikram etti. Başkan Orkan, yılbaşı gecesi yolculuk yapan vatandaşlarında yeni yıllarını kutladı.

Belediye personeli görevdeydi

İlk olarak Karesi Belediyesi personelini ziyaret eden Başkan Orkan, burada personelin yeni yıllarını kutlayarak iyi yıllar dileklerinde dulundu. Orkan, ziyarette bulunduğu çağrı merkezinde gelen bir telefonunu da cevaplayarak, vatandaşa mutlu yıllar dileğinde bulundu. Başkan Orkan daha sonra Toplu Taşıma Merkezi'nde görevlerini yapan Karesi Belediyesi Temizlik Personeliyle bir araya geldi. Görevlerini sürdüren temizlik işçilerinin yeni yıllarını kutlayan Başkan Orkan, tatlı ikramında bulundu.

, polis ve sağlıkçılar nöbette

Başkan Orkan yılbaşı mesaisine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne ziyaret ile devam etti. Merkezde nöbetçi personelin yeni yıllarını kutlayan Başkan Orkan daha sonra 2020'ye trafik kontrol noktalarında görev yaparak giren Jandarma ekiplerine ziyarette bulundu. Jandarma'nın yeni yılını kutlayan Orkan, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da ziyarette bulunarak, iyi yıllar dilekleri iletti. Başkan Orkan, jandarma ve vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Başkan Orkan yeni yılın ilk saatlerinde Kuva-yi Milliye Merkez Amirliğini ziyaret ederek görevde bulunan polislere mutlu yıllar temennisinde bulundu. Orkan'ın son durağı ise Küçük Sanayi Sitesi Güvenlik Noktası oldu. Küçüksan Başkanı Ahmet Akbaş ve güvenlik personeli ile bir raya gelen Orkan, yeni yıl dileklerini iletti.

Başkan Orkan'dan yeni yıl mesajı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada 2020 yılının herkes için sağlıklı, mutlu, başarılı ve güzel geçmesi temennisinde bulundu. Geçmişin örnek alınarak, geleceğinde ona göre yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Orkan, "Karesi Belediyesi olarak gecenin 12'sinde, yılbaşı günü bile halkımızın hizmeti için ayaktayız. Onlarla beraberiz. Her zaman söylediğimiz gibi 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' düsturunu edinmiş insanlarız. Böyle güzel bir gün ve gecede görevdeyiz. İnşallah her zaman en güzel günlerimizin böyle olmasını diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Jandarma, Karesi, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40   Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Haber
16:40   Bursa-hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı - Haber
16:40   CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç'un babası toprağa verildi - Haber
16:38   Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak (1) - Haber
16:36   Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
1.01.2020 16:44:45