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Başkan Örki personeline fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ilk günden itibaren yoğun mesaiye devam ediyor.

13.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:14
Başkan Örki personeline fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti
Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ilk günden itibaren yoğun mesaiye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara on binlerce ekmek ulaştıran görevliler için Başkan Avni Örki, "Fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği korona virüs salgınında Pamukkale Belediyesi, yoğun tempoda çalıştı. Salgının ilk çıktığı günden beri halkın sağlığı için bir çok çalışmaya imza atan Pamukkale Belediyesi, ilçenin tamamında dezenfekte çalışmaları yapmıştı. On binlerce özel aracın dezenfektesi de yine Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından yapılırken, 7 gün 24 saat boyunca Pamukkale ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların, çağrı merkezi ile bir çok kişinin sorunu çözüme kavuştu. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandıktan sonra pazar yerlerinde onların alış verişini yapan ekipler, hafta sonu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşa hizmete devam etti. Cumartesi ve Pazar günü ekipler ilçenin 61 mahallesindeki yaklaşık 350 bin kişiye ekmek servisi yaptı. Ekipler gittikleri mahallelerde anonsla vatandaşlara seslenerek, isteyen herkese ekmek ulaştırdı.

"Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasıyla Pamukkale halkına hizmet etti"

Yaklaşık 100 kişilik ekiple vatandaşların yanında olan Pamukkale Belediyesi, gün boyu tüm mahallelere ulaşarak halkın ekmek ile ilgili sorun yaşamasına izin vermedi. Korona virüs ile mücadelede devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bizler de Pamukkale Belediyesi olarak devletimiz adına milletimizin yanındayız. Bu virüs ile mücadele ederken belediyemizdeki mesai arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasıyla büyük bir fedakarlık göstererek Pamukkale halkına hizmet etti. Kimi zaman dezenfekte çalışması yaparken, kimi zamanda yaşlılarımızın pazar alış verişini yaptılar. Bir taraftan Çağrı Merkezi'ne gelen taleplere cevap verirken, bir taraftan da öğrencilerine kitap ulaştırmak isteyen öğretmenin hizmetindeydiler. Son 2 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca ise halkımızın en önemli ihtiyaca olan ekmek sıkıntısı yaşanmaması için var güçleriyle çalıştılar. Ben buradan Pamukkale Belediyesi'ndeki yol arkadaşlarıma fedakarca yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Korona virüs ile mücadeleyi devletimiz ve milletimiz el ele vererek kazanacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız uyarılar çerçevesinde mümkün oldukça evlerinde kalsınlar. Bizler sizin için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Avni Örki, Pamukkale, Güncel
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