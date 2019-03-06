Başkan Övüç'ün Regaip Kandili Mesajı

Kaynak: İHA

Kayseri Esnaf Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Övüç mesajında; "Ramazan ayının müjdecisi ve üç ayların başlangıcı olan Recep ayına ve mübarek Regaip Kandili'ne hep birlikte ulaşmış bulunuyoruz. Üç aylar ismi ile bilinen bu aylar içindeki mübarek geceler; Allah'ın rahmetinin müminlere bol bol ikram edildiği, mağfiretinin, lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı zaman dilimleridir. Üç Aylar ve Kandil Gecelerimiz, yaradılış gayemizi düşünmenin, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, geçmişimizin ve geleceğimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın, yanlış ve kusurlardan dönmenin, kardeşlik ve beraberlikleri güçlendirmenin ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaştırılmasına gayret göstermenin bir vesilesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek üç ayların başlangıcı ve müjdeleyicisi olan Regaip Kandili'nin ülkemizde sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin, ülke halkımızın ve bütün İslam dünyasının Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ