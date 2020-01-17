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Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçenin gelişimi ve mevcut sorunların daha hızlı çözülebilmesi için gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ediyor.

17.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:13Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçenin gelişimi ve mevcut sorunların daha hızlı çözülebilmesi için gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ediyor.

Çan için 'ya adeta çıkartma yapan Başkan Öz, "Çan'ımızın her şeye layık olduğu bilinci ile hareket ediyor; şehrimiz ve halkımız için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diyerek ziyaretleri hakkında bilgi verdi. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu "Akıllı Şehirler Sempozyumu"na katılan Başkan Bülent Öz, sonrasında bakanlıklarda temaslarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne giderek Çan'ın ihtiyaçları noktasında hizmet getirmek, vatandaşlarına yeni imkanlar sunmak için yetkilerle görüşen Başkan Bülent Öz, gerekli adımları atmak üzere hazırladığı proje dosyalarını paylaştı.

Bakanlıklardaki ilgilerle projeleri üzerine görüşen ve dosyalarını sunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, TBMM'ye geçerek AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Bülent Turan'ı da makamında ziyaret etti. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çanakkale, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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