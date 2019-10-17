Haberler » Güncel » Başkan Öz'den 'Barış Pınarı'na tam destek

Başkan Öz'den 'Barış Pınarı'na tam destek

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

17.10.2019 11:05Başkan Öz'den 'Barış Pınarı'na tam destek
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sınır güvenliğimiz için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle, kalbimiz ve dualarımız her zaman olduğu gibi kahraman askerlerimizin yanındadır" diyerek sözlerine başlayan Başkan Bülent Öz, "Üzülerek ve içimiz burularak dile getirebiliyorum ki, sivil ve asker şehitlerimizin haberleri ile yüreklerimiz dağlanıyor. Milletimizin başı sağ olsun. Ulusumuzun kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor günlerde dahi insanlık ve barış dersi vermiş, Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü söylemiştir. Fakat bölgemizde dış güçlerin desteği ile barışın değil savaşın tohumları ekilmiştir. Bunu da terör örgütlerine destek vererek yapmaktadırlar. Ülkemizde ve bölgemizdeki sorun terör sorundur. Bugün gelinen noktada, 40 yılı aşkındır PKK başta olmak üzere birçok terör örgütü dış güçlerin de desteğiyle ülkemizin kanayan yarası olmuştur. 40 yılda binlerce binlerce askerimiz ve sivil vatandaşımız şehit olmuştur" şeklinde konuştu.

"Hala sınırımızın güneyinde devam eden terör tehdidinde, PKK-PYD-YPG gibi terör örgütleri dış güçlerin desteğiyle Suriye'de iç savaş felaketini yaşatıyorlar ve Suriye'deki karışıklık ülkemizin de başını ağrıtmaya devam ediyor" diyen Başkan Öz, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı; "Üstelik barış operasyonumuz devam ederken medyadan takip ettiğimiz üzere, müttefiklerimiz ve ilişkilerimizin iyi olduğu ülkeler barışın değil, çatışmanın, hatta savaşın dilini öne çıkarılıyorlar. Vatanımızın olduğu gibi komşularımızın da toprak bütünlüğünün güvenceye alınması ve operasyonlar devam ederken tek amacımızın bu olduğunun tüm dünyaya barış diliyle anlatılması mutlak ki en doğru politika olacaktır ve bu operasyon başarıyla tamamlandığında Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak en acil gerekliliktir. Ülkemizin sınırları dışında tek kara parçamızın olduğu Suriye'de PKK ve uzantılarının oluşturmak istediği terör koridorunu yok ederek barışı ve huzuru getirmek için orada olan Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması ve Mehmetçiklerimizin memleketimize geri dönerek ailelerine kavuşmalarını diliyorum." - ÇANAKKALE

Barış Pınarı Harekatı, Bülent Öz, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:58 "Batı medyası Barış Pınarı Harekâtı'nı PKK-YPG'nin gözünden aktarıyor"
11:58 Bayburt AFAD'dan gerçeğini aratmayan tatbikat
12:02 Kariyerini bırakıp baba ocağında çiftçilik yapıyor
12:02 Evde sahte içki üretimine gözaltı
12:02 DEPREMDE MİNARESİNİN BİR KISMI YIKILAN CAMİNİN DİĞER MİNARESİ DE SÖKÜLÜYOR
12:02 MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı
12:01 Okul bahçesindeki ağaçlara şehitlerin isimleri verildi
17.10.2019 12:03:44