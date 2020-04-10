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Başkan Öz'den çalışanlara motivasyon

Çan Belediyesi, korona virüsü ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Başkan Öz, çalışanlara moral veriyor.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Başkan Öz'den çalışanlara motivasyon
Çan Belediyesi, korona virüsü ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Başkan Öz, çalışanlara moral veriyor.

Belediye Başkanı Bülent Öz, personel ile bir araya geldi. Öz çalışanlara tek tek teşekkür ederek, "Korana virüsü ile başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. 7 atomizer ilaçlama aracı, itfaiye, sulama araçlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin tüm mahalle ve sokakların da ilaçlama ve yıkama çalışmalarımız devam ederken, bir ekibimizle de çalışmalarımızı Çan Devlet Hastanemiz bahçesi ve çevresinde devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için önemlidir. Bu vesileyle de özveriyle çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarım personelim, tüm sağlık çalışanlarımız ve emniyet teşkilatımıza çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci de atlattıktan sonra yine güzel günlere, sağlıklı günlere kavuşacağız, hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Çan Belediyesi, Bülent Öz, Çan, Güncel
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