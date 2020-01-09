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Başkan Öz: 'Güçlü gazeteci, güçlü demokrasinin teminatıdır"

Çan Belediye Başkanı Başkanı Bülent Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:07Başkan Öz: 'Güçlü gazeteci, güçlü demokrasinin teminatıdır
Çan Belediye Başkanı Başkanı Bülent Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda tüm gazetecilerin bu özel gününü kutlayan Başkan Öz, "Çan ve 'de, yanı sıra ülkemizin her yerinde tarafsız ve evrensel gazeteciliğin gerekleri doğrultusunda yayıncılık yaparak kamuoyunu bilgilendiren, yaz kış, gece-gündüz, yağmur kar demeden her an peşinde koşan basın çalışanları halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamusal görevi de ifa etmektedir. Bilgi akışının yanı sıra yeri geldiğinde Çan'ımızın, Çanakkale'mizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun da yararınadır. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da, güçlü demokrasinin teminatıdır. Gazetecilerin mücadelesi her türlü takdirin üzerindedir. Basınımızın gösterdiği gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. İçinde bulundukları şart ya da koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle başta Çan ve Çanakkale olmak üzere ülkemizin her yerindeki tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Gazeteciler Günü, Bülent Öz, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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