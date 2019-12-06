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Başkan Öz 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerine devam ediyor

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve belediye personeli, ilçede yeni bebeği olan aileleri düzenli olarak ziyaret ediyor.

06.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:09Başkan Öz 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerine devam ediyor
Belediye Başkanı Bülent Öz ve belediye personeli, ilçede yeni bebeği olan aileleri düzenli olarak ziyaret ediyor. Belediye Halkla İlişkiler personelinin çalışmalarına sık sık eşlik eden Başkan Bülent Öz, yeni doğan bebeği olan ailelere hediyelerini kendi takdim ediyor ve küçük hemşehrileriyle yakından ilgileniyor. Ziyaretleri hakkında bilgi veren Başkan Bülent Öz, "Hayat kaynağımız meleklerimize aileleri ile beraber sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Çan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ayrıca yardıma ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşları da unutmayarak yanında yer almaya devam ediyor. Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini de ihmal etmeyerek sık sık ziyaret eden Başkan Bülent Öz, "Evlerinden çeşitli sebeplerden dolayı çıkamayan yaşlı, yatalak vatandaşların kişisel bakımlarının giderilmesi ve ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye temin edilmesi hizmeti ile yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Halkla İlişkiler, Bülent Öz, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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