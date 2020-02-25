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Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, esnafların ve vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinliyor.

25.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:15Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor
Belediye Başkanı Bülent Öz, esnafların ve vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinliyor.

Devam eden yeni hastane binası yapımını, eski belediye başkanlarının mezarlarının onarım çalışmalarını, mahallelerde tamamlanmış ve devam eden taş döşeme, merdiven yapımı, park alanlarının zemin yenileme ve kaldırım çalışmalarını birim müdürleriyle birlikte inceleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol yenileme, kaldırım ve taş döşeme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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