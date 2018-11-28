Başkan Özacar'dan Yardım Eli

Gelibolu
Belediye Başkanı Mustafa Özacar
, şeker hastası Erkan Can
'a akülü sandalye hediye etti.
Alınan bilgiye göre, Başkan Özacar, 25 yıldır şeker hastası ve hastalığı nedeniyle görme, yürüme zorluğu çeken Erkan Can'ı ziyaret etti.
Bir caminin tuvalet bakımını yapan ve engelli aylığı ile geçimini sağlayan Erkan Can'a hediye ettikleri akülü sandalye sayesinde artık yürümekte zorluk çekmeyeceğini belirten Özacar, "Bu kardeşimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen yardımı yapacağız. Yürümekte zorluk çekince akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. Şimdi daha kolay hareket edebilecek." dedi.
Mustafa Özacar,Gelibolu,Erkan Can
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:22