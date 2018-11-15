Başkan Özacar Kütüphane Açtı

Gelibolu
Belediye Başkanı Mustafa Özacar
, Hakimiyeti Milliye Ortaokulu'nun yenilenen kütüphanesinin açılışını yaparak kitap hediye etti.
Eğitim öğretim yılı içinde yenilenen kütüphanenin açılışa katılan Başkan Özacar, Okul Müdürü
İlker Doğan ve öğrenciler ile bir süre sohbet etti.
Kütüphaneye Atatürk
'ün Nutuk kitabı ile dünya klasiklerinden oluşan eserleri teslim eden Mustafa Özacar, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesine bulundu.
Okul Müdürü,Gelibolu,Mustafa Özacar
15 Kasım 2018 Perşembe 09:43