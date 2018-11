Başkan Özakcan'dan Aydın Barosu'na Ziyaret

22 Kasım 2018 Perşembe 12:20



22 Kasım 2018 Perşembe 12:20

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda üçüncü kez başkan seçilen Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'u ziyaret etti.Aydın Barosu'nda gerçekleştirilen ziyarette Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Baro Başkanı Bozkurt'u tebrik ederek, "Gökhan bey Ekim ayında Aydın Adliyesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde üçüncü kez başkan seçilip güven tazeledi. Kendisi bugüne kadar başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni dönemde de yönetimi ile birlikte başarılarının devamını diliyorum. Aydın Baromuz ile hep birlikte ve beraberiz. İlçemiz için güzel projelere de ortaklaşa imza atacağız" dedi.Efeler Belediyesi'nin kendilerine her zaman her konuda destek olduğunu kaydeden Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ise, "Vatandaşlarımızın yararına olacak her türlü projede beraber yol almaktan bizler de memnuniyet duyarız. Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman belediyemizin desteğini yanımızda hissediyoruz" diye konuştu. - AYDIN