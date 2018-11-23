Başkan Özakcan'dan Sokak Canları İçin Mama Desteği

23 Kasım 2018 Cuma 11:07



23 Kasım 2018 Cuma 11:07

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere mama desteğinde bulunuyor.Her canlının yaşama hakkının olduğunun ve bu hakların canlılar adına korunması gerektiğinin bilincinde olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza mama desteği sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde İncirliova ilçesinde 12 yıldan bu yana sokak hayvanlarını besleyen Aydın Hayvan Dostları Derneği Eski Başkanı Fırat Sert'e 150 kilogram mama gönderen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan bu sefer de Aydın Hayvanları Koruma Derneği'ne 225 kilogramlık mama hediye etti.Aydın Hayvan Dostları Derneği Eski Başkanı Fırat Sert ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Hastaoğlu Tekinbaş, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Özakcan'ın her zaman kendileri başta olmak üzere tüm hayvan severlerin yanında olduğunu söyleyen Sert ve Tekinbaş, "Başkanımız çok ince düşünceli bir insan. Bu soğukta bir kap su ve yiyecek bulamayan hayvanları unutmadı. Destekleri sayesinde hayvanların karınları doyacak" diye konuşarak hayvanların bayram edeceğini kaydettiler.İnsanların dünyayı hayvanlarla birlikte paylaştıklarını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisi kazandırmalıyız. İnsanın, hayvanın, doğanın sonsuza dek birlikte yaşamı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın da karınlarını doyurmaları için bizlere ihtiyaçları var. Bu nedenle belirli aralıklarla mama desteği yaparak çorbada bizimde tuzumuz bulunsun istiyoruz" dedi. - AYDIN