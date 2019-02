Başkan Özakcan, Doğu Türkistan Konferansına Katıldı

Kaynak: İHA

Efeler Belediyesi ve Türk Ocakları Aydın Şubesi iş birliği ile 'Dün Hocalı'da, günümüzde Doğu Türkistan'da Türk'e yönelik soykırımlar' konulu konferansa Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti(DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan'da katıldı.Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası'nda gerçekleşen konferansta, Uygur Türklerine karşı yapılan zulüm ve hak ihlallerini anlatmak üzere Doğu Türkistan'dan gelen ailenin küçük bireyi 5 yaşındaki Muhsin, ilgi odağı oldu. Geleneksel kıyafeti, elindeki şekeriyle dikkatleri üzerine çeken Muhsin, sık sık Başkan Özakcan'ın yanına giderek sevgi gösterisinde bulundu.Programın açılış konuşmasını Türk Ocağı Aydın Şube Başkanı Dr. Eyüp Doyuran yaptı. Doyuran, "Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan herkese, her zaman kapısını açık tuttu. Türk dünyası konusundaki çalışmalarımıza her zaman destek verdi. Herkesin başkanı oldu. Kendisine şahsım ve ocağımız adına çok teşekkür ederim" dedi.Konferansta, Soydaşlarımızın acısı acımız, sevinci sevincimizdir diyen Başkan Özakcan," Azerbaycan tek millet iki devlet diye nitelediğimiz kardeş ülkemizdir. Azerbaycan'da 27 yıl önce dünyanın gözleri önünde, Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından genç yaşlı, çocuk, kadın erkek demeden 613 kardeşimizi katletmişlerdi. Yapılan otopsilerde cesetlerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı ve işkenceyle diri diri katledildiği anlaşıldı. Aralarında Ermenilerin de bulunduğu birçok gazeteci katledilen soydaşlarımızın kafa derilerinin yüzüldüğünü, gözlerinin oyulduğunu, başlarının kesildiğini, hamile kadınların karınlarının deşilerek duvara asıldığını yazdılar. İnsanlık dışı bu soykırım bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşti. Görev yaptığımız son beş yılda soydaşlarımızın yaşadığı her acı bizimde acımız oldu. Efeler Belediyesi olarak milli değerlerimizi sahip çıkmak adına Mimar Sinan Mahallesi'nde Bakü adını verdiğimiz parkta Hocalı katliamını anlatan bir anıt koyarak milletçe acıyı paylaşıp, vatandaşlarımızın bu gerçeklerini görerek soydaşlarımıza sahip çıkmalarını sağlamayı hedefledik. Milli hassasiyeti olanlarla hep dayanışma içinde olduk. Her zaman üzerimize düşeni yerine getirdik. Soydaşlarımızın acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir" ifadelerini kullandı.Başka bir programı nedeniyle konferanstan erken ayrılmak zorunda kalan Başkan Özakcan konuşmasını Ozan Arif'ten okuduğu, "Kızıl karanlık artık yırtılmaya başladı. Gökyüzü ay yıldızla örtülmeye başladı. Bir yanımdan yük düştü bir yanım hala yükte. Sıra Doğu Türkistan Sıra Şimdi Kerkük'te" dörtlüğü ile konuşmasını tamamladı.Yediden yetmişe herkesin gönlünü fethetmeyi başaran, 'Efeler'in Mesut Abisi', Başkan Özakcan, konferansın maskotu Muhsin ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi ve salondan ayrıldı. - AYDIN