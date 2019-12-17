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Başkan Özcan, Barış Pınarı gazisini ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk ve ailesini ziyaret etti.

17.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:22Başkan Özcan, Barış Pınarı gazisini ziyaret etti
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk ve ailesini ziyaret etti.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, Askerlik Şube Başkan V. Per. Ast Kd. Üçvş. Ahmet Dicle, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, Barış Pınarı Harekatı'nda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk ve ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Nazilli Kaymakamı Arısoy; "Kutsal vatan toprakları uğruna şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve şifa diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin bekası için vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Deniz Öztürk kardeşimiz başta olmak üzere tüm gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

Tüm gazilere acil şifalar dileyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Şehitlik ve gazilik hiçbir değerle ölçülemez. Ülkesi, milleti ve bayrağı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için göğsünü siper eden gazilerimize ve Deniz Öztürk kardeşime acil şifalar diliyorum. Ailesi bizim ailemiz, evlatları bizim evlatlarımızdır" sözlerini kaydetti.

Suriye'nin Resulayn bölgesinin güneydoğusunda yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk, "Kolumda, bacağımda ve sırtımda şarapneller vardı. Geçtiğimiz günlerde operasyonla şarapnelin bir tanesini aldırdım. Kolumda ve bacağımda hala şarapnel parçaları var. Kaymakamımıza ve protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim için çok büyük bir moral oldu. Şu halimde bile tekrar görev verildiğini bilsem şu dakika itibariyle tekrar geri gider vatanım, milletim, arkadaşlarım için gözümü kırpmadan canımı seve seve feda ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Barış Pınarı Harekatı, Kürşat Engin Özcan, Güncel

Kaynak: İHA

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