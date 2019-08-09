Haberler» Güncel» Haber

Başkan Özcan, belediye personeli ile bayramlaştı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

09.08.2019 18:37 Başkan Özcan, belediye personeli ile bayramlaştı
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

Belediye Başkan Vekilleri, Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin hazır bulunduğu bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Özverili çalışmalarından dolayı personellerine tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Biz kocaman bir aileyiz ve Nazilli bizlere emanet. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağımıza inanıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin Kurban Bayramlarını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" temennisinde bulundu. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:20   İzmir'in Çiğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı
19:20   Metan gazından üretilen elektrik enerjisi belediyeye gelir kapısı oldu
19:20   Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi
19:20   İstanbul Valiliğinden "2019 UEFA Süper Kupa Finali" tedbirleri
19:20   Bakan Pakdemirli: Sokak aralarında kesim yapmayın
19:19   Bakan Soylu, video konferans ile trafik kontrol noktasına bağlandı
19:18   İstanbul Valiliğinden "2019 UEFA Süper Kupa Finali" tedbirleri