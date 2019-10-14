Haberler » Güncel » Başkan Özcan'dan 11 yaşındaki Yusuf'a yardım eli

Başkan Özcan'dan 11 yaşındaki Yusuf'a yardım eli

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Selvin Karataş'ın yüzde 100 engelli olan 11 yaşındaki oğlu Yusuf'a yardım elini uzattı.

14.10.2019 11:02Başkan Özcan'dan 11 yaşındaki Yusuf'a yardım eli
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Selvin Karataş'ın yüzde 100 engelli olan 11 yaşındaki oğlu Yusuf'a yardım elini uzattı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan yüzde 100 engelli olan 11 yaşındaki Yusuf Karataş için engelli bebek arabası alarak annesi Selvin Karataş'a teslim etti.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden anne Karataş; "10 gün önce belediyemize giderek müracaatta bulunmuştuk. 13 yaşında bir kızım ve 5 yaşında bir oğlum daha var. 5 yaşındaki oğlum yüzde 70 engelli. Geçen yıl da birçok kez müracaatta bulunmuştum ama dikkate alınmadı. Başkanımızdan Allah razı olsun 10 gün sonra elinde bebek arabasıyla evime kadar geldi. Çocuklarım sürekli evde duramıyor. Dışarı çıkmak istiyor. Ama engelli oldukları ve artık büyüdükleri için kucağımda taşıyamıyorum. Bu sayede bebek arabasıyla dışarı çıkabilecekler. Başkanımıza her gün dua edeceğim" diye konuştu.

Engellilerin desteklenmesi noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Başkan Özcan; "Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamda daha fazla yer alması, desteklenmesi, yaşama olan bağlılıklarının artırılması büyük önem taşıyor. Bunun yanında engel durumu Yusuf gibi fazla olan evlatlarımızın yaşamlarını daha kolay sürdürebilmelerini ve ailelerinin bir nebze rahatlamasını sağlayabilirsek ne mutlu bize. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Yeşilyurt Mahallesi, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü
12:12 İstanbul bir kez daha 3 şiddetinde depremle sallandı
12:05 Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu 29 Ekim Mahallesi sakinleri buluştu
12:06 Vali Mahmut Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
12:10 Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki...
12:10 "Avrupa operasyonu sonlandıracak durumda değil" - LÜKSEMBURG
12:10 Başkale'de öğrenci devamsızlık durumu görüşüldü
14.10.2019 12:13:03