17.07.2019 21:16
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Başkan Özcan'dan Başkan Özlü'ye ziyaret

Başkan Özcan

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kendisini ziyarete gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kendisini ziyarete gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında bir araya geldi.

Düzce Belediyesi komşu belediye başkanlarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede aynı coğrafyayı paylaşan iki şehrin ihtiyaçları ve ortak uygulanabilir projeler konuşuldu. Başkan Özlü ziyaretten dolayı teşekkür ederek Ebru bir tablo hediye ettiği Özcan da, Düzce'de gördüğü misafirperverlik için başta Özlü olmak üzere herkese teşekkür etti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Tanju Özcan, Faruk Özlü, Düzce, Bolu, Güncel

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